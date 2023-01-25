Последствия политики Маска: доходы Twitter от рекламы упали более чем на 70% в декабре

Расходы рекламодателей на продвижение в Twitter Inc упали на 71% в декабре, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу социальных медиа после поглощения Илона Маска.

Об этом свидетельствуют данные рекламной исследовательской фирмы Standard Media Index, сообщает Reuters.

Похоже, что Twitter пытается остановить отток рекламодателей. Платформа ввела ряд инициатив, чтобы вернуть рекламодателей - бесплатные объявления, отмена запрета на политическую рекламу и разрешение компаниям больше контролировать позиционирование своих объявлений.

Согласно данным SMI, расходы на рекламу в Twitter в ноябре упали на 55% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем высоких расходов на рекламу, поскольку бренды продвигают свои продукты во время праздников.

По оценкам другой исследовательской компании Pathmatics, большинство компаний прекратили покупать рекламу в Twitter в ноябре, когда Маск восстановил заблокированные аккаунты и запустил платную верификацию аккаунтов, что привело к распространению мошеннических аккаунтов, которые выдавали себя за корпорации.

По оценкам Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей Twitter остановили всю рекламу на платформе после того, как 27 октября Маск возглавил компанию.

Продажи рекламы составляют около 90% доходов Twitter.

Доходы Twitter в четвертом квартале года упали примерно на 35% в годовом измерении из-за падения объемов рекламы, сообщило технологическое издание The Information со ссылкой на данные топ-менеджера Twitter по вопросам рекламы.