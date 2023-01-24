В США хотят разделить рекламный бизнес Google: Минюст пошел в суд

Министерство юстиции США и восемь штатов пошли в суд с требованием разделить рекламный бизнес компании Google из-за вероятной монополизации ею рынка цифровой рекламы.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Вред очевиден: разработчики веб-сайтов зарабатывают меньше, а рекламодатели платят больше, чем на рынке, где неограниченное конкурентное давление могло бы сдерживать цены и привести к более инновационным рекламным инструментам, что в конечном итоге привело бы к более качественным и дешевым транзакциям для участников рынка", - говорится в жалобе, поданной в федеральный суд в Вирджинии. "Такое поведение наносит вред всем нам".

Акции Alphabet, материнской компании Google, продолжили снижение после публикации этих новостей, и упали на 1,9% до сессионного минимума. За год акции компании упали на 23%.

Этот иск является первым крупным делом администрации президента США Джо Байдена, которая оспаривает рыночную силу одной из крупнейших техкомпаний страны. Отмечается, что это также один из немногих случаев, когда Министерство юстиции призвало к разделению крупной компании со времен разделения телекоммуникационной системы Bell в 1980-х годах.

Google является доминирующим игроком на рынке цифровой рекламы в США, который оценивается в 278,6 млрд долл. Компания контролирует большинство технологий, используемых для покупки, продажи и обслуживания онлайн-рекламы.

Министерство юстиции заявило, что доминирование Google позволяет компании оставлять себе не менее 0,30 долл с каждого доллара, потраченного рекламодателями через ее рекламные инструменты в Интернете.

Рассмотрение дела может затянуться на годы, отмечает Bloomberg.

В Google утверждают, что рынок интернет-рекламы является переполненным и конкурентным. В частности, компания отмечает, что ее конкурентами являются другие крупные игроки на рынке рекламных технологий, такие как Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Microsoft Corp.