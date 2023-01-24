Минфин продал только гривневых облигаций на 13 миллиардов







Минфин на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего госзайма 24 января привлек в бюджет 13,2 млрд грн, причем инвесторы покупали только бумаги, номинированные в гривне.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Правительство предложило инвесторам 5 выпусков бумаг с такими сроками обращения и ставками:

6 месяцев - 13% (-43 базисных пункта);

9 месяцев - 16%;

1 год - 18,5% (0 б.п.)

2 года - 19,59% (+9 б.п.)

2,3 года - 19,75%.

Аукцион является одним из самых успешных с точки зрения привлечения средств в гривневые бумаги, ведь часто общая сумма, привлеченная от продажи ОВГЗ, во многом состоит из продажи бумаг, номинированных в долларе или евро. Последний раз правительство продало гривневых ОВГЗ на похожую сумму 13 декабря, когда привлекло 14 млрд грн.

Больше всего внимание инвесторов было сосредоточено на бумагах с обращением в 2 года и 2,3 года, от продажи которых Минфин привлек 6,3 млрд грн и 4,9 млрд грн соответственно.

Напомним:

Минфин на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего госзайма 17 января привлек в бюджет 5,5 млрд грн: ставки по ряду бумаг изменились.