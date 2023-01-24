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Полностью вышли из РФ только 6% иностранных компаний, 40% – даже не собираются – KSE

Вторник, 24 января 2023, 18:21 - Анастасия Жарикова

Полностью вышли из российского рынка 177 компаний с иностранным капиталом, за последнюю неделю к ним прибавилось 17 бизнесов.

Об этом говорится в мониторинге KSE Institute.

По состоянию на 23 января было совершено полный выход с рынка России 177 иностранных компаний – 6% от общего количества. Еще 1156 бизнесов (38%) свернули сделки и выходят с рынка

Однако 16% компаний с иностранным капиталом (489 бизнесов) сократили текущие операции, приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать. Еще 1203 (40%) иностранные предприятия работают в России без каких-либо ограничений.

Аналитики KSE подсчитали, что окончательно ушедшие из РФ иностранные компании обеспечивали работой 307,3 тыс. человек (более 22% персонала международных компаний, представленных в России).

Их годовой доход составлял 42 млрд долл., капитал компаний оценивался в 34,4 млрд долл., а стоимость активов достигала 37 млрд дол.

В 2021 году они уплатили 3,3 млрд долл. налогов – 13,4% от общей суммы налогов, уплаченных иностранным бизнесом в российские бюджеты всех уровней.

 
KSE

Экономическая правда

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