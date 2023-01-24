Мониторинговый комитет ОПЕК+ не будет рекомендовать изменить уровень добычи нефти – СМИ

Мониторинговый комитет министров энергетики стран-членов ОПЕК+ на заседании 1 февраля не будет рекомендовать альянсу изменить текущий уровень добычи нефти.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 источников в ОПЕК+.

Отмечается, что надежды на рост спроса в Китае, что приведет к росту цен на нефть, уравновешиваются беспокойством по поводу инфляции и замедления мировой экономики.

Министры ОПЕК+ встретятся виртуально 1 февраля.

Встреча состоится на фоне роста цен на нефть в 2023 году до 90 долларов за баррель в надежде на восстановление спроса в Китае, в то время как ЕС и Группа семи (G7) собираются расширить верхний предел цен на российскую нефть до нефтепродуктов с 5 февраля.

Пять источников в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что на заседании будут обсуждаться экономические перспективы и масштабы китайского спроса, и вряд ли будет предложено внести изменения в текущую политику. Один из собеседников сказал, что восстановление цен

"Мы, безусловно, обсудим экономику и инфляцию в Китае. Нет никаких ожиданий от этой встречи. Это не будет встреча ОПЕК+, а только заседание комитета, без каких-либо решений или рекомендаций", - рассказал один из собеседников.

В октябре ОПЕК+ разозлила США и другие западные страны, когда решила сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября по 2023 год, вместо того, чтобы увеличить добычу, чтобы снизить цены на топливо и помочь мировой экономике, как советовали США.

На своем последнем заседании в декабре группа оставила политику без изменений, а следующее полноценное заседание запланировано только на июнь.

Экономическая правда