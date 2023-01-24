Стриминговый сервис от Amazon закрывает все белорусские подписки

Стриминговый сервис Prime Video от Amazon с 25 января закрывает все белорусские подписки - соответствующие письма сервис рассылает пользователям, которые указали Беларусь как страну пребывания при регистрации.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Prime Video отменит ранее приостановленные подписки с 25 января 2023 года. В результате вы не сможете продолжать стриминг контента Prime Video", - говорится в тексте писем.

В Amazon также уточнили, что будут отменены также подписки пользователей, которые оформляли их на территории республики, но сейчас находятся за границей. Им предлагается заново зарегистрироваться из новой страны пребывания.

Напомним:

Сообщалось, что американский сервис Amazon Prime Video ограничил для пользователей из России доступ к фильмам и сериалам по подписке.

Облачная платформа Amazon Amazon Web Services запретила регистрацию новых клиентов из России и Беларуси.

Экономическая правда