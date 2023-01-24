Деловая активность в еврозоне свидетельствует, что блок может избежать рецессии

Экономика частного сектора в еврозоне неожиданно вернулась к росту в начале 2023 года, предлагая дополнительные признаки того, что регион может избежать рецессии, и успокаивая ЕЦБ, который сосредоточился на базовых инфляционных рисках.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, индекс менеджеров по закупкам S&P Global в январе вырос до 50,2 против 49,8, которые прогнозировали эксперты в опросе Bloomberg, и впервые с июня показатель превысил 50-процентный порог, который отделяет расширение от сокращения.

"Различные факторы, включая замедление инфляции, более теплую, чем обычно, зиму в Европе, которая испытывает дефицит энергоресурсов, и ослабление ограничений в цепочках поставок, способствуют оптимизму в 20 странах-членах еврозоны", - пишет агентство.

"Хотя стабилизация экономики добавляет доказательств того, что регион может избежать рецессии, регион "еще далеко не вышел из леса", - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence.

Европейский центральный банк уже повысил процентные ставки на 250 базисных пунктов и намерен повысить их еще на 0,5 п.п. на следующей неделе. Что произойдет после этого, пока непонятно, поскольку некоторые члены Совета управляющих настаивают на более постепенном подходе, в то время как более радикальные члены Совета призывают к "значительным" шагам.

"В пользу повышения процентных ставок свидетельствует рост занятости, зафиксированный в течение месяца, и признаки повышения заработных плат, что повлекло недавний рост ценового давления", - сказал Уильямсон.

"Пока нет никаких признаков того, что фундаментальное ценовое давление ослабляется. Поскольку расходы на энергоносители снижаются, а экономика выглядит более устойчивой, ЕЦБ останется сосредоточенным на повышении рисков для базовой инфляции и, вероятно, продолжит повышение ставок, возможно, во 2 квартале 2023 года", - добавил он.

Экономическая правда