Страны-доноры проведут финансовый "Рамштайн" для Украины уже на этой неделе – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал проведение финансового "Рамштайна" уже на этой неделе.

Об этом он сообщил на заседании правительства во вторник.

Мультидонорскую координационную платформу, так называемый финансовый "Рамштайн", создали страны Большой семерки.

Он будет работать в трех основных направлениях:

стала краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины;

международное финансирование;

координация реформ и развитие частного сектора.

"Ожидаем, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится уже на этой неделе. В формате финансового "Рамштайна" будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что оба формата – и энергетический, и финансовый Рамштайны – касаются обеспечения дополнительной устойчивости Украины и выполнения двух главных задач правительства: полноценного финансирования всех критических расходов, особенно проектов восстановления, и успешного прохождения отопительного сезона и сохранения целостности нашей энергосистемы.

Экономическая правда