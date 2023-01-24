Курс валют на 24 января: доллар и евро снова дорожают на "черном рынке"
Во вторник, 24 января, наличные курсы доллара и евро выросли на "черном рынке", в банках подорожал лишь наличный евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,43 - 40,56 грн, а в понедельник, 23 января, колебался на уровне 40,39 - 40,61 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,45 - 43,60 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 43,2 – 43,51 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 23 января – 40,1 – 40,55 грн);
Евро – 42,93 – 43,48 грн (курс на 23 января – 42,65 – 43,35 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,2 – 40,8 грн;
- Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.