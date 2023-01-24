Шесть компаний добавили в список сомнительных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране, находится вне зоны регулирования и надзора", - говорится в сообщении.

Список дополнили следующими сомнительными проектами:

AMarkets;

AvaTrade;

HFM/HF MARKETS;

XM;

instaforex;

ForexAgentReviews.com.

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

Напоминаем:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.