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Шесть компаний добавили в список сомнительных инвестпроектов

Вторник, 24 января 2023, 13:13 - Анастасия Жарикова

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране, находится вне зоны регулирования и надзора", - говорится в сообщении.

Список дополнили следующими сомнительными проектами:

  • AMarkets;
  • AvaTrade;
  • HFM/HF MARKETS;
  • XM;
  • instaforex;
  • ForexAgentReviews.com.

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

Напоминаем:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.

НКЦБФР инвестиции
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Экономическая правда
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