Шесть компаний добавили в список сомнительных инвестпроектов
Вторник, 24 января 2023, 13:13 -
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
"В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране, находится вне зоны регулирования и надзора", - говорится в сообщении.
Список дополнили следующими сомнительными проектами:
- AMarkets;
- AvaTrade;
- HFM/HF MARKETS;
- XM;
- instaforex;
- ForexAgentReviews.com.
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".
Напоминаем:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.