Фонд гарантирования выставил на продажу активы 5 ликвидируемых банков

На этой неделе (23 - 27 января 2023 года) запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

При этом начальная цена реализации всех лотов составляет 3 810,4 млн грн. Из них на сумму 3 304,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и 396,4 млн грн - начальная цена выставленных на продажу объектов недвижимого имущества, земельных участков и других основных средств.

Дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 109,8 млн грн, и ценные бумаги - за 0,1 млн грн.

Так, на этой неделе запланирована продажа активов таких банков:

АО "МР Банк" - на общую сумму 2 150,5 млн грн. Из них на сумму 2 051,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитным договорам и на 99,1 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства банка.

ПАО "Проминвестбанк" - на общую сумму 1 355,4 млн грн. Из них на сумму 1 085,5 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и на сумму 160,1 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 109,8 млн грн. Кроме того, ценные бумаги выставлены на продажу по стартовой цене 0,1 млн грн.

АО "Мегабанк" - на общую сумму 301,1 млн грн, из них на сумму 167,3 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 133,8 млн грн недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО "КБ "Земельный капитал" - на сумму 3,1 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

ПАО "Златобанк" - на общую сумму 0,3 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков, добавили в Фонде гарантирования.

Экономическая правда