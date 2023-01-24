Правительство планирует назначить директора "Прозорро.Продажи" заместителем министра экономики

Алексей Соболев фото с его Facebook

Кабмин 24 января планирует назначить директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева заместителем министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом говорится в перечне кадровых вопросов, вынесенных на рассмотрение Кабмином 24 января, который есть в распоряжении ЭП.

В документе указано, что вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым кандидатура Соболева поддерживается.

Алексей Соболев - директор ГП "Прозорро.Продажи".

В 2015-2016 гг. он был советником министра инфраструктуры Украины: координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытых данных и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

До этого работал управляющим активами в Dragon Asset Management.

Экономическая правда