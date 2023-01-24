Космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций: производство ключевых элементов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Так, после полномасштабного вторжения россии в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" попало под международные санкции.

По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для РФ предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки, в частности:

"Репей" - проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

"Геракл-КВ" - проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

"Сфера" - проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.

"Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край, РФ). Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей", - отмечают в разведке.

Так, плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и "перенесены" на несколько лет:

проект "Репей" - с 2022 на 2024 год;

проект "Геракл-КВ" - с 2023 на 2025 год;

проект "Сфера" - с 2025 на 2027 год.

Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики, подчеркнули в разведке.

Экономическая правда