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Космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций – ГУР

Вторник, 24 января 2023, 11:03 - Алексей Павлыш

Космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций: производство ключевых элементов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Так, после полномасштабного вторжения россии в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" попало под международные санкции.

По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для РФ предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки, в частности:

  • "Репей" - проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;
  • "Геракл-КВ" - проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;
  • "Сфера" - проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.

"Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край, РФ). Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей", - отмечают в разведке.

Так, плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и "перенесены" на несколько лет:

  • проект "Репей" - с 2022 на 2024 год;
  • проект "Геракл-КВ" - с 2023 на 2025 год;
  • проект "Сфера" - с 2025 на 2027 год.

Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики, подчеркнули в разведке.

Экономическая правда

Россия война санкции Минобороны
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