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Дефицит в энергосистеме ощутим, все области получили лимиты потребления света

Вторник, 24 января 2023, 11:02 - Анастасия Жарикова

Дефицит мощности украинской энергосистемы остается существенным, потребление осталось на уровне понедельника, однако несколько увеличилось производство электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В регуляторе дефицит объясняют тем, что после последней массированной атаки россиян на энергосистему генерация не может полностью покрыть потребление.

До всех облэнерго были доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Исходя из этих ограничений, облэнерго самостоятельно составляют графики почасовых отключений света, а превышение лимитов приводит к применению аварийных отключений.

"Благодаря тому, что "Укрэнерго" восстановило линию 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке страны", - добавили в компании.

В НЭК также напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а также большинство ветровых и солнечных электростанций во временно оккупированных южных областях.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика электроэнергия война облэнерго
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