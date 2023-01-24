На Twitter подали в суд из-за неуплаты за аренду офиса в Сан-Франциско

Под руководством нового владельца Илона Маска компания Twitter в декабре прекратила платить арендную плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско - арендодатель подал в суд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на иск, поданный арендодателем.

Владелец здания - Sri Nine Market Square LLC - заявляет в иске, что Twitter не уплатил $3,36 млн арендной платы за декабрь за свои офисы на Маркет-стрит, 1355, а также - $3,42 млн за январь.

Иск подали в суд штата Калифорния.

"После того, как миллиардер стал владельцем Twitter, он начал сокращать расходы. Он уволил половину сотрудников, снизил арендную плату в других офисах компании по всему миру и отказался оплачивать некоторые счета, например, чартерный самолет. Эти меры были приняты в то время, когда Маск должен осуществить первый платеж по долгу в размере 12,5 миллиардов долларов, который он взял на себя, чтобы приобрести Twitter.

Иск также связан с тем, что Илон Маск выступает в качестве свидетеля в суде по делу о мошенничестве с ценными бумагами в Сан-Франциско, где он защищает свой твит о создании частной компании Tesla Inc", - напоминает агентство.

Согласно иску, Twitter арендует более 460 000 квадратных футов на восьми этажах здания в Сан-Франциско.

Компания Sri Nine Market Square имела аккредитив на 3,6 миллионов долларов в качестве залога, который Twitter должен был увеличить до 10 миллионов долларов в случае перехода контроля, что произошло, когда Маск купил компанию в октябре за 44 миллиарда долларов.

Согласно жалобе, Twitter утверждает, что не должен был увеличивать кредитную линию.

Sri Nine заявила, что воспользовалась существующей кредитной линией, чтобы покрыть декабрьскую арендную плату в размере $3,36 млн и часть арендной платы за январь, оставив остаток на кредитной линии на уровне $1.

Sri Nine пытается взыскать неуплаченную арендную плату и компенсацию за то, что Twitter нарушает условия договора аренды, не увеличив кредитную линию до 10 миллионов долларов.

Twitter, который расформировал свой отдел по связям с общественностью, не ответил на просьбу о комментарии.

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Экономическая правда