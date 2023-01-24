США могут нарастить экспорт СПГ: завод Freeport LNG готов к запуску после пожара

Freeport LNG, второй по величине американский экспортер сжиженного природного газа, заявил о завершении ремонта своего завода в Техасе, и сможет перезапустить его после разрешения регулятора.

Об этом сообщает Reuters.

Экспортный завод компании по производству сжиженного природного газа (СПГ) был выведен из строя взрывом и пожаром 8 июня, после чего ему было запрещено возобновлять производство, пока федеральные регуляторы не завершат масштабную проверку безопасности и не утвердят изменения.

Согласно поданному в понедельник заявлению в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США, Freeport LNG обратилась за разрешением на начало подачи СПГ в трубопроводную систему завода.

Компания обратилась за разрешением "начать охлаждение трубопровода первого контура и возобновить работу компрессоров для управления сбрасываемым газом и связанных с этим трубопроводов", - говорится в заявлении.

Процедура, которая займет около 11 дней, станет первым шагом к возвращению экспортного объекта с потенциалом в 15 млн тонн в год к нормальной работе после семимесячного простоя. Freeport LNG попросила ответить на его запрос до 24 января.

В то же время будут необходимы и дальнейшие разрешения для полного возвращения мощностей по сжижению в эксплуатацию.