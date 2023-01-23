Суд завершил двадцатилетний спор "Фармака" и "Дарницы" за корвалол

Верховный Суд 18 января удовлетворил жалобу фармкомпании "Дарница" и отменил признание в 2004 году Министерством экономики торговой марки "Корвалол Corvalolum" компании "Фармак" хорошо известной.

Об этом сообщила адвокат "Дарницы" Татьяна Кудрицкая.

Расширенная коллегия Верховного Суда подтвердила незаконность решения Апелляционной палаты Минэкономики о предоставлении торговой марке "Корвалол Corvalolum" компании "Фармак" статуса "хорошо известной" в 2004 году.

Ранее две фармкомпании уже судились за право использования такой торговой марки. В частности, "Фармак" оспаривал использование "Дарницей" названия "Корвалол-Дарница" на основании статуса "хорошо известной". В этом деле, отмечает адвокат, Верховный Суд отклонил жалобу "Фармака".

Решение Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Кудрицкая добавляет, что решение формирует важный прецедент для украинской судебной практики, ведь до сих пор ни одно решение Апелляционной палаты о признании торговых марок хорошо известными никому не удалось отменить в суде.