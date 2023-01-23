"Армия восстановления" уже насчитывает почти 5 тысяч безработных в 10 областях

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" уже присоединилось почти 5 тысяч безработных в десяти регионах.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, говорится на правительственном портале.

"На сегодня к "Армии восстановления" привлечено почти 5 тысяч безработных в 10 областях. Эти люди получают за выполнение общественно полезных работ оплату в размере 6700 грн, что больше, чем средняя выплата пособия по безработице.

Поэтому участие в этой программе является выгодным для безработных. В прошлом году государство профинансировало выполнение таких работ на 29 млн грн. В 2023 году на это предусмотрено 104 млн грн. Поэтому призываем регионы активно пользоваться возможностью по организации работ по восстановлению", - заявила Бережная.

По ее словам, перечень общественно полезных работ, которые осуществляются в конкретном регионе, зависит от его потребностей.

Так, безработные могут быть привлечены к выполнению работ, которые имеют оборонный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Это могут быть работы по обустройству и укреплению блокпостов, вырубки деревьев для формирования окопов, заготовки дров для военных и населения, разбора завалов и восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, разгрузки и фасовки гуманитарной помощи, приготовления пищи военным, плетения маскировочных сеток.

При этом лидерами в привлечении безработных к общественно полезным работам являются Полтавская область - 1418 человек, Сумская - 980 человек, Киевская - почти 900 человек.

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Напоминаем:

Правительство активизировало механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Сообщалось, что к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечено уже почти 4,5 тысячи безработных в девяти регионах.

Экономическая правда