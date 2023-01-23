Доступные кредиты под 5-7-9%: бизнес привлек еще 730 миллионов
За прошедшую неделю украинские предприниматели получили 271 льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 730 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
С момента старта правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили 53 637 кредитов на общую сумму 167,73 млрд грн.
Из них, за время действия военного положения в Украине в рамках программы было заключено 18,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 78,09 млрд грн, из которых:
- 0,83 млрд грн было привлечено на инвестиционные цели;
- 6,5 млрд грн – как антикризисные кредиты;
- 4,37 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 25,81 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 40,58 млрд грн – на антивоенные цели.
В Минфине напомнили, что программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Кабмин в лице Министерства финансов Украины, координирующий все аспекты деятельности Фонда.
Экономическая правда