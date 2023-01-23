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Доступные кредиты под 5-7-9%: бизнес привлек еще 730 миллионов

Понедельник, 23 января 2023, 18:24 - Анастасия Жарикова

За прошедшую неделю украинские предприниматели получили 271 льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 730 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С момента старта правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили 53 637 кредитов на общую сумму 167,73 млрд грн.

Из них, за время действия военного положения в Украине в рамках программы было заключено 18,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 78,09 млрд грн, из которых:

  • 0,83 млрд грн было привлечено на инвестиционные цели;
  • 6,5 млрд грн – как антикризисные кредиты;
  • 4,37 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 25,81 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 40,58 млрд грн – на антивоенные цели.

В Минфине напомнили, что программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Кабмин в лице Министерства финансов Украины, координирующий все аспекты деятельности Фонда.

 
Минфин

Экономическая правда

кредиты Минфин бизнес
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