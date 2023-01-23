Доступные кредиты под 5-7-9%: бизнес привлек еще 730 миллионов

За прошедшую неделю украинские предприниматели получили 271 льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 730 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С момента старта правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили 53 637 кредитов на общую сумму 167,73 млрд грн.

Из них, за время действия военного положения в Украине в рамках программы было заключено 18,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 78,09 млрд грн, из которых:

0,83 млрд грн было привлечено на инвестиционные цели;

6,5 млрд грн – как антикризисные кредиты;

4,37 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

25,81 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

40,58 млрд грн – на антивоенные цели.

В Минфине напомнили, что программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Кабмин в лице Министерства финансов Украины, координирующий все аспекты деятельности Фонда.

Минфин

Экономическая правда