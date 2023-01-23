Дефицит бюджета еврозоны вырос из-за государственных субсидий на энергоносители

Дефицит бюджета еврозоны резко увеличился после того, как правительства активизировали усилия по защите потребителей и бизнеса от рекордно высоких цен на энергоносители.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в понедельник, пишет Financial Times.

Так, в третьем квартале 2022 года дефицит сектора государственного управления еврозоны вырос до 3,3% от валового внутреннего продукта с 2% в предыдущем квартале.

"Меры по смягчению влияния высоких цен на энергоносители начали оказывать более сильное влияние на государственный баланс в третьем квартале 2022 года, и большинство государств-членов продолжали фиксировать дефицит государственного бюджета", - отметили в Евростате.

Европейские оптовые цены на газ выросли до рекордно высокого уровня в августе после вторжения России в Украину. Это привело к тому, что в октябре энергетическая инфляция в еврозоне достигла пика в 41,5%.

Правительства отреагировали на это различными мерами, от снижения налогов на топливо до субсидий, чтобы минимизировать удар по экономике.

"В Германии, где меры были особенно щедрыми, дефицит расширился до 3,8% в третьем квартале 2022 года с 1,1% за предыдущие три месяца.

Отражая меры поддержки, государственные расходы еврозоны выросли на 1% ВВП до 50,5%. В то же время, государственные доходы несколько снизились в результате замедления экономики", - пишет FT.

Отдельные данные Евростата, также опубликованные в понедельник, показали, что в третьем квартале государственный долг по отношению к ВВП составлял 178% в Греции и 145% в Италии, что является самым высоким показателем в регионе и значительно превышает 93% в еврозоне.

Экономическая правда