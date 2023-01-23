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Укр / Рус

Суд арестовал 2 самолета подсанкционной российской компании на 10 миллионов евро

Понедельник, 23 января 2023, 14:23 - Алексей Павлыш

Суд наложил арест на 2 самолета АН 148, которые принадлежат российскому акционерному обществу: ранее против компании по решению СНБО были применены персональные экономические санкции. 

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В ОГП не уточняют, о какой компании идет речь.

По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода введенных санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, которое использовало их в своей хозяйственной деятельности.

"После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины договоры аренды были расторгнуты.

Самолеты должны были быть вывезены с территории Украины и доставлены в РФ", - говорится в сообщении.

Стоимость самолетов составляет около 10 млн евро.

Экономическая правда

прокуратура авиа компании Россия
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