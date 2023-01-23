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В Украине обновляют один из магистральных газопроводов

Понедельник, 23 января 2023, 13:12 - Анастасия Жарикова

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" обновляет магистральный газопровод - это позволит выбирать и воплощать технологические режимы работы западноукраинских ПХГ в новом формате.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Проект реализуют специалисты Укргазпромстроя. В НАК вермонте работы на газопроводе характеризуют как наиболее масштабные более чем за 50 лет его эксплуатации.

В частности, в рамках ремонта уже выполнили:

  • демонтаж около 11 км газопровода;
  • очистку трубы от устаревшей изоляции;
  • визуально оптический и приборный контроль газопровода;
  • обратный монтаж более 6 км восстановленных труб.

Также продолжаются работы с надземными участками газопровода, проходящие через естественные препятствия. На них обновляют антикоррозионное покрытие, ремонтируют соединение и монтируют дополнительный крановый узел на одном из участков ГТС.

Завершить работу планируется в июне 2023 года.

В Укртрансгазе ожидают, что обновленный газопровод позволит максимизировать эффективность работы соседнего ПХГ, непосредственно задействованного в международных поставках топлива и хранении газа иностранных трейдеров в режиме "таможенного склада".

А также усилит преимущества при планировании новых, нестандартных и действенных режимов работы сети ПХГ в регионе и позволит экономить природный газ и защищать окружающую среду от выбросов при подготовке других объектов сети к плановым ремонтам.

Экономическая правда

Нафтогаз Укртрансгаз газопровод ПХГ
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