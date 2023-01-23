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Курс валют на 23 января: наличный евро в банках дорожает, доллар – на уровне прошлой недели

Понедельник, 23 января 2023, 12:38 - Анастасия Жарикова

В понедельник, 23 января, наличная гривна, как и на прошлой неделе, продолжила слабеть по отношению к доллару и евро "на черном рынке", в банках евро подорожал, доллар - не изменился.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,37 - 40,50 грн, а в воскресенье, 22 января, колебался на уровне 40,35 - 40,48 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,10 - 43,48 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 43,1 – 43,36 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 20 января – 40,1 – 40,55 грн);
  • Евро – 42,75 – 43,48 грн (курс на 20 января – 42,65 – 43,35 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,7 – 40,2 грн;
  • Ощадбанк – 40,15 – 40,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,1 – 40,6 грн;
  • Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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