Потребление электроэнергии возросло с началом рабочей недели и постепенным снижением температуры по всей Украине - дефицит мощности вырос. Все области получили лимиты потребления на все сутки, утром лимиты уже превышены в пяти областях.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным снижением температуры по всей Украине. В связи с этим вырос дефицит мощности", - подчеркнули в госкомпании.

В "Укрэнерго" напомнили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - пояснили в компании.

При этом ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях, подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании также рассказали о ремонтных работах: "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - говорится в сообщении.

Экономическая правда