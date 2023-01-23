Нефть начинает неделю со снижения, но ожидается рост цен из-за спроса в Китае

Цены на нефть снизились в начале торгов в понедельник, разжиженных празднованием Нового года по лунному календарю в Восточной Азии, но удержали большую часть прибыли на прошлой неделе на перспективе восстановления экономики Китая.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подешевела на 11 центов, или на 0,1%, до 87,52 доллара США по состоянию на 07:31 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 8 центов, или на 0,1%, до 81,56 доллара США за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 2.8%, а WTI - на 1.8%.

Причины изменения цен

Аналитики говорят, что оптимизм относительно открытия Китая, вероятно, приведет к росту цен на нефть.

Сукрит Виджаякар, директор энергетического консалтинга Trifecta в Мумбаи, сказал, что рынок хочет сохранить длинные позиции на случай возобновления роста в Китае.

Данные свидетельствуют о значительном росте поездок в Китае после того, как были ослаблены ограничения, связанные с COVID-19, отмечают сырьевые аналитики ANZ, указывая на 22%-скачок пробок на дорогах в этом месяце по сравнению с прошлым годом в 15 ключевых городах страны.

Скачок трафика в Китае в преддверии празднования Нового года по лунному календарю обещает хороший спрос на топливо после двухнедельных каникул.

"Ожидаемый всплеск спроса происходит в то время, когда рынок готовится к дальнейшим санкциям в отношении российской нефти", - отмечают аналитики ANZ.

ЕС и коалиция "Большой семерки" (G7) ограничат цены на российские нефтепродукты, начиная с 5 февраля, в дополнение к ограничению цен на российскую нефть, действующему с декабря, и эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским транспортом.

G7 согласилась отложить пересмотр уровня предельной цены на российскую нефть до марта, на месяц позже, чем планировалось изначально, чтобы дать время для оценки влияния ограничения цен на нефтепродукты.

Экономическая правда