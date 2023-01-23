Франция и Германия планируют соединить Париж и Берлин скоростным поездом

Франция и Германия объявили о плане улучшения железнодорожного сообщения между двумя странами, скоростной поезд между столицами могут запустить в 2024 году.

Об этом говорится в декларации, обнародованной после встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Bloomberg.

Страны "поддерживают развертывание маршрута скоростного поезда между Парижем и Берлином, а также ночного железнодорожного сообщения, запланированного на 2024 год".

Страны также планируют разработать к следующему лету железнодорожный билет для молодежи, чтобы они могли дешево путешествовать между двумя странами.

Французская железнодорожная компания SNCF и немецкая Deutsche Bahn, которые находятся в государственной собственности, ранее заявляли, что планируют открыть прямое скоростное сообщение между столицами стран в конце этого года.

Железнодорожный транспорт становится все более популярным из экологических соображений, ведь люди стремятся избежать перелетов на самолетах.

Правительство Макрона пытается восстановить некоторые ночные железнодорожные сообщения Франции, например, между Парижем и Ниццей, для "зеленого" перехода, после того, как годами не инвестировал в них. Макрон также заявил, что запретит внутренние авиарейсы, если есть железнодорожная альтернатива, которая занимает менее 2,5 часов, но эта мера еще не вступила в силу.

Сейчас поездка между Парижем и Берлином по железной дороге занимает не менее 8 часов. Париж и Франкфурт уже соединены скоростным поездом.