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Ограничение цены на газ в ЕС может вызвать резкие изменения на рынке - СМИ

Воскресенье, 22 января 2023, 18:10 - Игорь Пилипив

Согласно выводам управления по ценным бумагам и рынкам ЕС временное ограничение цен на газ может привести к снижению ликвидности рынка, однако пока значительного влияния еще не выявлено. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам подчеркивает, что ограничение цен на газ в ЕС, которое начнет действовать с 15 февраля, вполне вероятно может повлиять на структурные изменения, переместив торговлю за пределы рынка.

Регулятор предупреждает, что реальное влияние ограничения на рынки можно будет наблюдать только тогда, когда решение вступит в силу.   

"Это может вызвать значительные и резкие изменения в более широкой рыночной среде, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, наконец, на финансовую стабильность", - отмечает агентство. 

В декабре ЕС согласился ввести временное ограничение цен на газ, чтобы избежать резких колебаний, которые наблюдались в прошлом году, но существуют опасения, что это может поставить под угрозу поставки газа в блок или нарушить функционирование рынка. 

Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов также должно опубликовать в понедельник свою первоначальную оценку того, как это может повлиять на потоки газа в регион.

Напомним:

Европейские страны договорились об ограничении цены на природный газ на уровне 180 евро, положив конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который угрожал региону рецессией.

ЕС газ рынки
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