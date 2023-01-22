Grain from Ukraine: из украинского порта вышло судно с пшеницей для Эфиопии

В рамках программы "Grain from Ukraine" из порта Черноморск вышло четвертое судно с 30 тыс тонн украинской пшеницы для Эфиопии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тыс тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в конце прошлого года порты Большой Одессы уже отправили 3 судна с 80 тыс. тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Эфиопии и Сомали. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет почти 200 млн долларов.

Напомним:

С октября Россия целенаправленно саботирует инспекцию судов в Босфоре в рамках "зерновой инициативы", что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.