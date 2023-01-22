Brocard, Athletics, Greenfield и Жокей: самые известные активы россиян в Украине

Правительство уже начало процесс взыскания российских активов, попавших под санкции, в пользу государства.

Следовательно, Верховная Рада собирается национализировать более 900 объектов, принадлежащих РФ. В случае национализации части из них, могут быть переданы в управление АРМА с последующим переходом под контроль Фонда госимущества для приватизации или аренды.

Однако еще остается значительная часть российского бизнеса, на которую только частично наложен арест, что позволяет конечным бенефициарам получать прибыль.

Какие активы граждан РФ до сих пор есть в Украине - объяснение в видео ЭП.