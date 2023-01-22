Несмотря на похолодание "Укрэнерго" увеличило лимиты потребления для всех областей

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По состоянию на утро воскресенья 22 января в Украине увеличилось потребление электроэнергии из-за снижения температуры, дефицит мощности остается существенным.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В госкомпании отмечают, что несмотря на похолодание, ко всем облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки.

"Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - предупреждают в "Укрэнерго".

Добавляется, что в прифронтовых районах Донецкой области из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.

Перечень облэнерго можно посмотреть здесь.

Экономическая правда.