JPMorgan считает, что вероятность рецессии в 2023 году резко снизилась на всех рынках

Один из крупнейших банков Уолл-стрит JPMorgan Chase, опираясь на свою модель, прогнозирует, что вероятность экономического спада, заложенная в цены на финансовых рынках, на самом деле резко снизилась по сравнению с максимумами 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно торговой модели фирмы, семь из девяти классов активов - от высококачественных облигаций до европейских акций - сейчас демонстрируют менее чем 50%-ную вероятность рецессии. Это значительные изменения по сравнению с октябрем, когда рецессия на рынках фактически считалась завершенным делом.

Глобальный инвестиционный менеджер S&P 500 все еще оценивает вероятность рецессии на уровне 73%, но это меньше, чем 98% в прошлом году.

И после худшего года для Уолл-стрит со времен финансового кризиса 2008 года руководители банков на ежегодной встрече Всемирного экономического форума нашли основания для надежды в снижении инфляции и восстановлении работы Китая.

На европейских рынках индекс EuroStoxx отражает лишь 26% вероятности - с 93% в 2022 году.

Экономисты не так оптимистичны. Их консенсус-прогноз подскочил до 65% с 50% в октябре. Тем временем любимый сигнал рецессии на рынке облигаций - кривая доходности казначейских облигаций - продолжает подавать предупреждающие сигналы.

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Напомним:

Goldman Sachs заявил во вторник, что ожидает роста экономики еврозоны на 0,6% в этом году, по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения.