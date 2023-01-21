Болгария планирует вдвое увеличить свои газохранилища

Болгария начала проект по увеличению почти вдвое своих газовых хранилищ, подписав соглашение стоимостью 165 млн долларов между оператором газотранспортной системы "Булгартрансгаз" и консорциумом под руководством государства.

Об этом сообщает Reuters.

"Единственное в стране газохранилище "Чирен" будет расширено до 1 миллиарда кубометров с 550 миллионов кубометров до конца 2024 года за примерно 600 миллионов левов, сообщили в компании", - сообщает агентство.

По его словам генерального директора "Булгартрансгаза" Владимир Малинов, компании из соседних Греции и Северной Македонии выразили заинтересованность в бронировании мощностей на объекте, расположенном примерно в 125 км к северу от Софии.

Также "Булгартрансгаз" планирует подписать соглашения на строительство трубопровода, который соединит объект с газовой сетью, и на подземное бурение, что позволит ему хранить больше природного газа и использовать до 10 млн. кубометров газа в сутки по сравнению с 4,7 млн. кубометров сейчас.

Добавляется, что РФ прекратила поставки газа в Болгарию в апреле 2022 года после того, как София отказалась платить в рублях. С тех пор страна активизировала усилия, чтобы защититься от перебоев в поставках.

Напомним:

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник, 16 января, упали почти на 10% до $635 за тысячу кубометров - это уровни сентября 2021 года. С начала года цены снизились на 22%.