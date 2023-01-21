В "Укрэнерго" уменьшили лимиты потребления для областей из-за значительного дефицита мощности

По состоянию на утро субботы, 21 января, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности из-за введения в аварийный ремонт одного из блоков ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Из-за уменьшения общего производства электроэнергии ко всем облэнерго доведены пониженные лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавляют, что причиной дефицита являются последствия российских ракетных и дроновых атак 14 января, во время которых были нанесены существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Также был введен в аварийный ремонт один из блоков ТЭС, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

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Экономическая правда.