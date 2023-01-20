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В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии

Пятница, 20 января 2023, 19:39 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров в пятницу, 20 января, принял решение о строительстве новых энергоблоков Хмельницкой АЭС по американской технологии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, правительство приняло распоряжение "Об организационных мерах по строительству энергоблоков Хмельницкой АЭС".

"Строительство реакторов АР1000®️ американской компании Westinghouse в Украине является мощной точкой в завершении сотрудничества с Россией в области атомной энергетики. Сегодня Кабмин принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились", – прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что таким образом в Украине закончилась эпоха создания атомной генерации по советской технологии.

Ориентировочным сроком завершения строительства и запуска двух энергоблоков на ХАЭС является 2030-2032 годы, хотя на сроки может повлиять ход военных действий. Один энергоблок обойдется около 5 млрд долларов.

В Минэнерго добавили, что реактор АР1000®️ компании Westinghouse - это реактор ІІІ+ поколения, который имеет существенные преимущества по сравнению с советским ВВЭР-1000 (в настоящее время в Украине эксплуатируются 13 таких энергоблоков), особенно по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, заказчиком строительства новых энергоблоков ХАЭС является государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Экономическая правда

Минэнерго атомная энергетика АЭС
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