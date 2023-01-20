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Предприниматели на "упрощенке" уплатили в бюджет более 6 миллиардов гривен налога

Пятница, 20 января 2023, 19:14 - Анастасия Жарикова

На упрощенную систему налогообложения (2%) с момента ее введения по ноябрь 2022 года перешли более 313 тысяч предпринимателей.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram.

Мы ввели 2% налог в марте, когда вся экономика находилась в оцепенении от шока войны. Налог стал тем фактором, который среди прочих оживил предприятия", – отметил депутат.

В общей сложности на 2% перешло 313 062 предпринимателя.

За период с марта по ноябрь они задекларировали более 300,9 миллиарда гривен дохода и уплатили в бюджет 6,02 млрд грн единого налога в государственный бюджет

Гетманцев напомнил, что сейчас Министерство финансов готовит законопроект об отмене 2% налога и возврате 3-й группы налогообложения на довоенные ставки с 1 июля.

 
t.me/getmantsevdanil

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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