Нидерланды и Япония могут ограничить экспорт технологий для чипов в Китай – Bloomberg

Нидерланды и Япония, где находятся ключевые поставщики оборудования для производства полупроводников, близки к тому, чтобы присоединиться к усилиям администрации Байдена, направленным на ограничение экспорта этих технологий в Китай.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, нидерландские и японские меры экспортного контроля могут быть согласованы и завершены уже к концу января. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили свои планы с президентом США Джо Байденом в Белом доме в начале этого месяца.

"Я абсолютно уверен, что мы достигнем этого", - сказал Рютте в четверг в интервью Bloomberg News в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Нидерланды и Япония, скорее всего, не пойдут так далеко, как США, которые не только ограничивают экспорт американского оборудования, но и запрещают своим гражданам работать с китайскими производителями микросхем.

"Пекин может оказаться еще более отрезанным от технологий и ноу-хау, необходимых ему для создания самых современных видов полупроводников, если все три страны начнут действовать", - пишет агентство.

В то время как США являются домом для крупнейшей группы производителей микросхем, Нидерланды могут похвастаться компанией ASML Holding, которая контролирует рынок литографических технологий, что является одним из важнейших этапов в производстве электронных компонентов.

Японская Tokyo Electron является главным конкурентом американских компаний в других видах машиностроения.

По словам аналитиков, без доступа к их самой современной продукции и продукции американских фирм Applied Materials Inc., Lam Research Corp. и KLA Corp. китайским компаниям было бы почти невозможно построить производственные линии, способные производить самые современные чипы.

Экономическая правда