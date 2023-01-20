ВАКС огласил приговор экс-главе Госавиаслужбы за лоббирование интересов "МАУ"

Высший антикоррупционный суд 20 января приговорил к трем с половиной годам экс-главу Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка - его признали виновным в том, что он из корыстных побуждений предоставил незаконные преимущества авиакомпании "МАУ".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Экс-главу ГАСУ признали виновным в злоупотреблении своим служебным положением, что нанесло тяжкие последствия для ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии".

"Суд признал экс-главу ГАСУ виновным в том, что он с корыстным мотивом, в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", умышленно совершил ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ для осуществления полетов по маршруту "Киев - Тегеран - Киев" и повлекли тяжкие последствия для другой компании, а именно ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии", - заявили в САП.

В САП не называют имени экс-главы ГАСУ, но речь идет о Денисе Антонюке.

По приговору суда ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 8,5 тыс грн.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним:

Антонюк занимал пост главы Госавиаслужбы с марта 2014 года по сентябрь 2015 года. До этого он был директором "МАУ" по развитию маршрутной сети.

26 июня тогдашний председатель одесской ОГА Михеил Саакашвили резко раскритиковал Антонюка за принятые Госавиаслужбой решения о допуске и недопуске ряда авиакомпаний на рынок Украины, и в частности – в Одессу.

На следующий день тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Антонюк будет отстранен, а в его ведомстве проведут служебное расследование.

Позже Антонюк написал тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину заявление о незаконном отстранении себя от должности из-за неправомерных, по его словам, действий одесского губернатора Михеила Саакашвили.

2 сентября 2015 года Антонюк вернулся к исполнению обязанностей в связи с окончанием расследования.

4 сентября 2015 года Кабинет министров принял решение уволить с должности председателя Госавиаслужбы Дениса Антонюка.

Основанием для этого решения стали якобы результаты служебной проверки, которую провели в Госавиаслужбе.

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Экономическая правда