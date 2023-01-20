В Германии открыли третий плавучий LNG-терминал

В Германии открыли еще один плавучий LNG-терминал в рамках диверсификации импорта энергоресурсов, он начнет работу уже этой зимой.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Германии.

Сегодня плавучий блок хранения и регазификации (FSRU) Gannet прибудет в Брунсбюттель.

В будущем сжиженный газ с танкеров после регазификации можно будет подавать в газовую сеть Германии через FSRU.

Годовая регазификационная мощность LNG-терминала составляет 7,5 млрд кубометров, которая, как ожидается, будет полностью использована до конца 2023 года.

В открытии терминала принял участие федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек

По прибытии FSRU в Брунсбюттель начинается этап ввода в эксплуатацию и тестовой эксплуатации терминала, который продлится несколько недель, чтобы первые объемы газа могли быть поданы в немецкую газовую сеть с начала февраля.

Заполнят FSRU сжиженным газом компании RWE, Uniper и EnBW. Согласно текущему плану, первый танкер СПГ (из Объединенных Арабских Эмиратов) пришвартуется в Брунсбюттеле в конце января 2023 года и будет выгружен в FSRU.

Напоминаем:

В городе Лубмин, расположенном на востоке Германии, начал работу второй в стране LNG-терминал для приема сжиженного природного газа.

В Германии в среду – на день раньше запланированного срока – приступил к работе первый импортный терминал сжиженного природного газа на побережье Северного моря в городе Вильгельмсгафен.

Экономическая правда