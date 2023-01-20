В США возложили ответственность за усугубление экономических проблем Африки на Россию

Министр финансов США Джанет Йеллен обвинила Россию в ухудшении экономических проблем стран Африки.

Об этом она заявила во время выступления в Дакаре (Сенегал), сообщает Bloomberg.

"Война России и вепонизация продовольствия обострили продовольственную безопасность и привели к невыразимым страданиям. Глобальные экономические трудности, вызванные действиями одного человека – президента Путина – создают ненужное торможение в экономике Африки", – сказала Еллен.

Также в ее обращении было изложено видение администрации Байдена о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между африканскими правительствами и США.

Также Йеллен не обошла вниманием Китай и призвала Пекин обеспечить существенное списание долга, чтобы помочь странам восстановить свои позиции.

В последние годы Китай стал крупнейшим кредитором развивающихся стран во всем мире. Но когда правительства сталкиваются с проблемами выплат – Пекин медлит с многосторонними соглашениями по реструктуризации долга, отмечает агентство.

Также глава американского Минфина завуалированно раскритиковала Китай, не называя страну из-за отсутствия прозрачности и конечного влияния его кредитования.

"Страны должны остерегаться блестящих соглашений, которые могут быть непрозрачными и, в конце концов, не приносить пользы тем людям, которым они якобы призваны помогать в первую очередь. Это может оставить странам наследство в виде долгов, отвлечения ресурсов и разрушения окружающей среды", – добавила она.

Экономическая правда