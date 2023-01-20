Tesla зарабатывает на одном автомобиле больше, чем конкуренты – Reuters

Автопроизводитель Tesla зарабатывает больше за каждый проданный автомобиль, чем любой из его глобальных конкурентов: в 3 квартале 2022 года Tesla заработала $15 653 валовой прибыли за единицу продукции.

Об этом пишет Reuters.

Показатель в $15 653 - вдвое больше, чем у Volkswagen, в четыре раза - чем у Toyota, и в 5 раз - чем у Ford.

"Как показывает анализ отраслевых данных, проведенный Reuters, Tesla, которая когда-то была одной из самых убыточных компаний в автоиндустрии, за последний год вырвалась вперед по сравнению с большинством основных конкурентов по прибыли на один автомобиль", - пишет агентство.

В течение большей части года Tesla присоединилась к конкурентам, агрессивно повышая цены на свои самые популярные автомобили, такие как внедорожник Model Y.

Дефицит полупроводников и других материалов сдерживал производство в автомобильной промышленности, что позволило компаниям отрасли сосредоточиться на высокомаржинальных моделях и зафиксировать высокие прибыли, даже несмотря на падение объемов продаж.

"Чтобы контролировать производственные расходы, Tesla инвестировала значительные средства в новые технологии производства. Tesla перенесла производство аккумуляторов и других частей своей цепочки поставок на собственный завод, а также стандартизировала конструкцию автомобилей, чтобы улучшить экономию за счет масштаба. Теперь компания может использовать это как преимущество в ценовой войне, запуская агрессивные скидки", - говорится в статье.

Агентство отмечает, что использование преимуществ производственных затрат для финансирования снижения цен имеет долгую историю в автомобильной промышленности.

Так, Генри Форд снизил цены на свою Model T в начале 20-го века, когда его инновационная система массового производства набирала обороты. В 1980-х и 1990-х годах Toyota использовала преимущество в себестоимости, которое обеспечивала ее система бережливого производства, чтобы предлагать автомобили по ценам, которые автопроизводители Детройта пытались уравнять. Сейчас Toyota перезагружает свою стратегию под давлением Tesla.

Рост спроса на электромобили в 2022 году опережал общий рынок в Соединенных Штатах и во всем мире.

Агентство ожидает, что конкуренция на рынке электромобилей еще больше усилится. Так, к 2026 году спрос на электромобили в Северной Америке достигнет уровня около 2,8 млн в год, при этом местные производители выйдут на мощность 4,5 млн.

Экономическая правда