"Энергоатом" с 35% наценки приобрел оборудование у чешской фирмы, которой руководит экс-менеджер россиянки

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" заказал у чешской компании Neria Energy s.r.o. материалы для очистного оборудования Ровенской АЭС на 318 тысяч евро – цены закупки в пересчете на евро оказались на 15% больше предыдущих и в соглашении нет НДС.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Соглашение с чешской компанией на 318 тысяч евро заключили 10 января. По условиям оборудования должно быть доставлено в Ровенскую область.

Чешская фирма – торговый посредник, который получит деньги "Энергоатома" сразу на свои зарубежные счета. Производителями приобретенных сепараторов и картриджей являются немецкая компания Becker и польский завод американской компании Pal corporation.

В издании отметили, что в 2020 году Ровенская АЭС проводила закупку таких же сепараторов и картриджей на условиях DDP по НДС без посредников. Следовательно, закупочные цены были автоматически на 20% больше, чем сейчас. И тогда таможенные и страховые платежи производил украинский поставщик ООО "В Виктория".

Также авторы отмечают, что кроме того, что нынешняя цена не учитывает вышеуказанные платежи, цены товаров на нынешней закупке "Энергоатома" еще выше выше предварительной закупки РАЭС в пересчете на евро.

Цена была снижена только по одной из пяти товарных позиций по новому контракту, по остальным – цены были увеличены.

"Общее завышение цены без учета НДС составило 15%, что в пересчете на всю цену контракта составляет 53 тысяч евро, или 2,1 млн грн. Учитывая то, что эта закупка не предусматривает 20% возврата НДС в бюджет Украины, общее превышение цены составляет 35%, или 2,5 миллиона гривен по официальному курсу НБУ 39,52 грн/евро", – добавили журналисты.

Чешская Neria Energy s.r.o. зарегистрирована в чешском городе Брно-Штыржице, ее основателем является Josef Bílek. В 2010-х годах Йозеф Билек был членом совета директоров чешской фирмы Lavimont Brno,as, которая работает в России и является частью инвестиционной группы RLA Марины Кармышевой.

По данным "Схем", у Кармышева тесные связи с российским нефтяным гигантом "Роснефть" Игоря Сечина и через ряд компаний – с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Кроме этого, кипрская компания Марины Кармышевой Nestan LTD владеет дочерним предприятием Nestan Trading AG, торгующей нефтепродуктами с Новошахтинского завода нефтепродуктов, которым ранее владела супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.