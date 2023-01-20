Россия в прошлом году снизила импорт солнечных панелей из Китая на 40%

Россия в 2022 году снизила на 41% в годовом измерении объем импорта солнечных панелей из Китая - бизнес ставил на паузу покупку солнечных энергоустановок из-за "сложной экономической ситуации".

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, импорт из Китая упал на 41% и составил 20 МВт.

"Российский бизнес в прошлом году ставил на паузу покупку солнечных энергоустановок из-за сложной экономической ситуации. Однако начал расти спрос со стороны населения: после начала военных действий в Украине люди стали переводить дома на автономное энергоснабжение. Продавцы ожидают, что в текущем году объемы рынка вернутся к показателям 2021 года", - пишет газета.

По данным "Вольта Энерджи" (официальный дистрибьютор российского завода "Хевел"), более половины импорта пришлось на бренды Delta, Sunways, Sila и Longi. Речь идет о китайских солнечных панелях, которые в России покупают физлица или бизнес для собственного энергоснабжения.

При этом, объем импорта панелей из Китая в 2022 году оказался самым низким за предыдущие два года.

Так, в 2019 году объем поставок китайских панелей составил около 8,6 МВт, в 2020 году - 26,6 МВт, а в 2021 году - 34,1 МВт.

Продажи снизились в основном из-за неопределенной ситуации в бизнесе, который на фоне негативных новостей переносил сделки или ставил на паузу, рассказал коммерческий директор компании "Умная энергия" Дмитрий Коняев. Его компания в 2022 году сократила продажи солнечных электростанций (СЭС) почти на треть, до 1,7 МВт.

Экономическая правда