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Курс валют на 20 января: гривна продолжает слабеть против доллара и евро

Пятница, 20 января 2023, 13:09 - Анастасия Жарикова

В пятницу, 20 января, наличные доллар и евро подорожали по отношению к гривне на "черном рынке", также вырос курс евро в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:45 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,36 - 40,50 грн, а в четверг, 19 января, колебался на уровне 40,3 - 40,49 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,20 - 43,34 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 43,1 – 43,36 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 19 января – 40,05 – 40,6 грн);

Евро – 42,65 – 43,35 грн (курс на 19 января – 42,6 – 43,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,75 – 40,25 грн;
  • Ощадбанк – 40,2 – 40,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;
  • Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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