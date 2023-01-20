Курс валют на 20 января: гривна продолжает слабеть против доллара и евро
В пятницу, 20 января, наличные доллар и евро подорожали по отношению к гривне на "черном рынке", также вырос курс евро в кассах банков.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 12:45 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,36 - 40,50 грн, а в четверг, 19 января, колебался на уровне 40,3 - 40,49 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,20 - 43,34 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 43,1 – 43,36 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
Доллар США – 40,1 – 40,55 грн (курс на 19 января – 40,05 – 40,6 грн);
Евро – 42,65 – 43,35 грн (курс на 19 января – 42,6 – 43,25 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,75 – 40,25 грн;
- Ощадбанк – 40,2 – 40,8 грн;
- Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.