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Россия в 2022 году была вторым крупнейшим источником нефти для Китая – Reuters

Пятница, 20 января 2023, 12:04 - Алексей Павлыш

В 2022 году Россия оставалась вторым крупнейшим источником нефти для Китая после Саудовской Аравии, поскольку китайские нефтеперерабатывающие заводы скупали дешевые российские баррели, в то время как западные страны избегали их после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Китайский импорт нефти из России в 2022 году подскочил на 8% по сравнению с предыдущим годом до 86,25 млн тонн, что эквивалентно 1,72 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Главного таможенного управления, опубликованные в пятницу.

"Российская нефть торгуется с растущим дисконтом к мировым нефтяным эталонам после западных санкций из-за вторжения России в Украину.

Китай, который отказался осудить нападение, увеличил закупку российских баррелей и практически проигнорировал санкции, введенные западными странами против российской нефти, поставляемой морским путем, с 5 декабря.

В декабре Китай импортировал 6,47 млн тонн сырой нефти из России, или 1,52 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,7 млн баррелей в сутки за аналогичный период 2021 года", - пишет агентство.

Саудовская Аравия отгрузила в общей сложности 87,49 млн тонн нефти в Китай в 2022 году, что эквивалентно 1,75 млн баррелей в сутки, согласно таможенным данным, на уровне с показателями 2021 года.

Ожидается, что Саудовская Аравия останется ключевым, если не доминирующим, экспортером нефти в Китай после визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд в декабре, где он заявил лидерам стран Персидского залива, что Китай будет работать над тем, чтобы покупать нефть в китайских юанях, а не в долларах США.

Таможенные данные также показали, что импорт нефти из Малайзии в 2022 году почти удвоился до 35,68 млн тонн. Эта страна Юго-Восточной Азии является перевалочным пунктом для подсанкционных поставок из Ирана и Венесуэлы.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, но большинство иранского экспорта ребрендируется как нефть из других стран, чтобы избежать санкций США.

Экономическая правда

Китай Россия нефть
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