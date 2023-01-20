Дефицит в энергосистеме сократился несмотря на несколько большее потребление: причина

Несмотря на то, что в пятницу прогнозируется незначительно выше потребление электроэнергии, чем в четверг, дефицит сократился благодаря дополнительной генерации.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Так, выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также "зеленой" генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть более трех четвертей потребления", - пояснили в Укрэнерго.

Причиной дефицита по-прежнему являются российские ракетные и беспилотные атаки, которыми были повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам ТЭС.

Сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки, что предусматривает плановые отключения света для потребителей. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме, поэтому в таком случае для их предупреждения применяются аварийные отключения.

Отмечается, что в четверг вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, которая обеспечивает питание Запорожской атомной электростанции. Линию оперативно удалось вернуть в работу.

Укрэнерго отмечает, что вместе с производителями электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. "Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - говорит оператор.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. На временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.