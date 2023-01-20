Цены на нефть растут вторую неделю подряд на фоне улучшения ситуации в Китае

В пятницу цены на нефть продемонстрировали второй подряд недельный рост, в основном благодаря улучшению экономических перспектив Китая, что должно повысить спрос на топливо во второй крупнейшей экономике.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 26 центов, или на 0,3%, до 86,42 доллара за баррель к 06:55 по Гринвичу.

Американская нефть WTI подорожала на 43 цента до 80,76 доллара за баррель, что на 0,5% больше.

Причины роста цен

Китайский спрос на нефть в ноябре поднялся до самого высокого уровня с февраля.

Во вторник ОПЕК заявила, что спрос на нефть в Китае восстановится в этом году из-за ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и будет способствовать глобальному росту.

Цены на нефть также поддержали надежды на то, что Центробанк США вскоре завершит цикл ужесточения монетарной политики.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что центральный банк США видит признаки того, что инфляционное давление охлаждается с высоких уровней.

Поддержку ценам также оказало ослабление индекса доллара, который снижался вторую неделю подряд. Ослабление доллара делает нефть, которая оценивается в этой валюте, дешевле для иностранных покупателей.

По мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Reuters, ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики после повышения на 25 базисных пунктов на каждом из следующих двух заседаний, а затем, вероятно, будет удерживать процентные ставки на неизменном уровне как минимум до конца года.

Ряд других должностных лиц ФРС высказались в поддержку снижения темпов повышения ставок.

Восстановление китайской экономики и борьба российской нефтяной отрасли в условиях санкций могут усилить давление на энергетические рынки в 2023 году, прогнозирует Международная энергетическая ассоциация (МЭА).

Экономическая правда