Сооснователь Netflix уходит с должности гендиректора – руководил компанией 25 лет

Рид Хастингс уходит с должности главного исполнительного директора компании Netflix, которую он основал 25 лет назад и возглавлял с тех пор.

Об этом он написал в своем блоге, сообщает Financial Times.

Хастингс, который основал Netflix в 1997 году как службу доставки DVD-дисков по почте, написал, что в последние годы он все чаще делегировал полномочия руководства. Он добавил, что сейчас "пришло время завершить передачу наследства".

"Наш совет директоров уже много лет обсуждает планирование преемственности (даже основатели должны развиваться!)", - написал 62-летний Хастингс. "Я горжусь нашими первыми 25 годами и с нетерпением жду следующей четверти века".

Операционный директор Грег Питерс был назначен сопредседателем правления вместе с Тедом Сарандосом, который отвечал за программирование во время периода массовых инвестиций Netflix и был повышен в 2020 году до должности сопредседателя правления вместе с Хастингсом.

Акции Netflix подскочили более чем на 6% на поздних торгах.

Изменения в руководстве произошли на фоне того, что Netflix потерял более трети своей рыночной стоимости за последний год, ведь десятилетие активного роста компании роста завершилось. Сарандосу и Питерсу будет поручено восстановить его и провести Netflix через более суровую эпоху для индустрии развлечений.

Хастингс останется в совете директоров, следуя предыдущим примерам Джеффа Безоса из Amazon и основателя Microsoft Билла Гейтса. Основатель-миллиардер заявил, что планирует "тратить больше времени на благотворительность", но "будет оставаться очень сосредоточенным на том, чтобы акции Netflix были в хорошем состоянии".

Накануне компания сообщила, что нарастила 7,7 млн подписчиков в четвертом квартале, что значительно превысило ожидания. Это удалось благодаря популярным программам, таким как спин-офф "Семейки Аддамсов" - "Венздей", и документальный сериал "Гарри и Меган". Netflix прогнозировал, что добавит лишь 4,5 млн подписчиков в этом квартале.