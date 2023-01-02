Чиновников компании Укроборонпрома подозревают в закупке некачественного оборудования для армии

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении шести должностным лицам одного из предприятий Укроборонпрома - их подозревают в закупке некачественных товаров для военных в марте.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица одного из предприятий Укроборонпрома в марте 2022 года осуществили закупку некачественных товаров военного назначения на общую сумму 5,4 млн грн. Эти служащие заключили договоры с физическими лицами-предпринимателями о закупке оборудования, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 млн грн и 3,49 млн грн соответственно.

Эти товары не соответствовали условиям договора, однако были переданы одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач. Отмечается, что по результатам проведения следственных действий, комплекса судебных экспертиз и других доказательств подтверждены факты несоответствия техническим условиям упомянутой продукции. Ненадлежащая категорийность и качество продукции сделала невозможным ее использование.

Сейчас шести должностным лицам сообщено о подозрении в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекших тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора и оперативного сопровождения сотрудников Службы безопасности.