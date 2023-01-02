Япония предложит семьям, которые выезжают из Токио, почти $8 тысяч на ребенка - СМИ

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Япония планирует увеличить финансовые стимулы для родителей, которые решат переехать из Токио, поскольку правительство пытается переломить десятилетия экономической миграции в крупнейший мегаполис мира.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленных чиновников.

Правительство будет пытаться поощрить семьи к переезду выплатой в 1 млн иен (7,6 тысячи долларов) за ребенка, если они переедут из переполненного Токио на муниципалитеты за пределами города и окружающие префектуры. Эта цифра более чем втрое превышает 300 тысяч иен, которые предлагаются по действующей схеме, действующей с 2019 года.

Увеличение выплат на ребенка является лишь частью программы правительства по поощрению молодых семей покинуть Токио. Семьям, которые переезжают, уже предлагается до 3 млн иен единовременной финансовой поддержки, и они могут получить еще больше, если начнут бизнес.

Те, кто примет эти выплаты, должны жить в провинции не менее пяти лет, или вернуть их государству.

Сокращение и старение населения Японии и миграция молодежи в столицу непропорционально повлияли на регионы за пределами Токио, Осаки и нескольких других крупных городов.

Многие сельские города и деревни опустели, а предприятия в них испытывают нехватку потребителей и рабочей силы. Ожидается, что количество пустующих домов в Японии достигнет около 10 миллионов в 2023 году.

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Около 1300 японских муниципалитетов уже согласились принять токийцев в миграции. По данным правительственных источников, чуть менее 2400 человек воспользовались выплатами на переезд в 2021 финансовом году - это около 0,006% населения Большого Токио в 38 млн человек.

Рождаемость в Японии также падает быстрее, чем прогнозировалось ранее. В 2021 году количество новорожденных упало до чуть более 811 тысяч. Прогнозы, основанные на первых девяти месяцах 2022 года, свидетельствуют о том, что их количество упадет до уровня ниже 800 тысяч впервые с начала наблюдений в конце 19-го века.