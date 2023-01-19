"АрселорМиттал" в 2022 году сократил производство на 70%

Крупнейшая горно-металлургическая компания в Украине, ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог", сократила объемы производства сталелитейной продукции в 2022 году на 70%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году украинская горно-металлургическая отрасль встретилась с самыми жесткими вызовами за всю историю независимой Украины. Объемы производства сталелитейной промышленности в целом сократились на 70%", – говорится в сообщении.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшения экспортных возможностей и ограничения в энергоснабжении, производственные мощности компании на протяжении прошлого года были загружены не более чем на 20-25%.

В компании также привели основные производственные показатели:

чугуна было произведено 1,6 млн тонн – 29% от запланированного объема;

стали – 1,2 млн тонн – 23,1%;

проката – 1,1 млн тонн – 22,8%;

кокса – 1 млн тонн – 37,3%;

концентрата – 4,5 млн тонн – 42,8%;

добыто руды – 11,6 млн. тонн – 44%.

АрселорМиттал

В компании подчеркнули, что производственные мощности "АрселорМиттал Кривой Рог", имеющий полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн стали, более 5 млн. тонн проката и более 5,5 млн. тонн чугуна.